In occasione del suo compleanno, le sorelle Kardashian-Jenner pubblicano su Instagram delle dediche di auguri alla loro mamma.

Quella di oggi è una giornata speciale per le Kardashian-Jenner, in quanto un pilastro portante della famiglia festeggia oggi il suo compleanno: parliamo di Kris Jenner, iconica mamma delle sorelle più in voga del web.

Nonostante la donna oggi soffi su ben 66 candeline, dimostra sempre un’immagine fresca ed un’attitudine incredibilmente giovanile: in tanti, in questa giornata importante per lei, hanno provveduto a farle gli auguri, facendole recapitare anche solo un piccolo pensiero sui social. Tra tutti, non potevano mancare le donne più importanti della sua vita: le sue figlie.

Tutte e 5 le sorelle Kardashian-Jenner, infatti, hanno provveduto a fare gli auguri alla mamma sui social, non mancando di riservarle parole molto special: in primis, Kim, la maggiore, ha pubblicato un selfie con mamma Kris, dedicando a lei queste parole: “Buon compleanno mamma! Sei gli obiettivi più importanti, la mia eroina, la mia vita. Grazie per essere l’essere umano più amorevole e non giudicante che abbia mai incontrato. Ti prendi cura di tutti noi in modo del tutto disinteressato. Le parole non possono descrivere il mio amore per te! OMG Ti amo così tanto mamma!” ha scritto.

Anche Kourtney e Khloe hanno riservato un bellissimo pensiero alla mamma: un elenco di foto che riassumono i loro momenti insieme, suggellate dalla frase finale “Tanti auguri! Ti amo”. A seguire, Kylie che, sulla falsa riga della maggiore, ha pubblicato un’immagine con la mamma, scrivendo: “Tanti auguri regina, migliore amica, mamma! Non c’è un giorno che non ringrazio Dio di avere una mamma così forte, amorevole e “boss” come te. Tu fai girare il mio mondo nel verso giusto!”. Allo stesso modo, infine, Kendall pubblica una foto di lei da piccola con la mamma, aggiungendo: “Tanti auguri, leggenda!”.

Vi mostriamo qui gli scatti, raggruppati da Novella 2000: