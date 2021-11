Dopo tre anni della fine della relazione, l’attrice rivela alcuni dettagli della separazione in un’intervista.

Sin dagli anni Novanta la comica Luciana Littizzetto porta sorrisi e allegria al pubblico italiano, che sia sul piccolo o sul grande schermo. L’abbiamo amata sin da Avanzi, per poi passare a Zelig e Mai Dire Gol. Come dimenticare poi la sua conduzione al Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2014 e il suo ruolo di giudice nel talent show Italia’s Got Talent? Fortunatamente, abbiamo appuntamento fisso con lei e i suoi discorsi pungenti a Che tempo che fa, che conduce con il collega e amico Fabio Fazio.

Non dimentichiamo inoltre che Luciana Littizzetto è anche attrice, doppiatrice e scrittrice. Insomma, un’artista a tutto tondo. Nonostante tutto però è sempre stata molto attenta a non far trapelare le sue vicissitudini personali. Nel 2018 si è separata dal compagno Davide Graziano, ex batterista della band Africa United. Non abbiamo mai saputo il motivo di tale decisione, ma oggi ne scopriamo qualche particolare grazie alla sua intervista al settimanale Oggi.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ecco cosa ha dichiarato in merito l’attrice, rimanendo sempre sul vago: “Quando si perde la stima verso l’altro, si perde tutto“, come rileva Blogtivvu. Tra l’altro, nello stesso 2018 aveva dichiarato, come riportato da un articolo di Torino Today: “Pensavo di avere un rapporto di lealtà“. Insomma, stando alle sue parole, sembra che l’ex compagno non sia mai stato molto corretto nei confronti di Luciana.