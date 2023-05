Valanga di critiche social per Sophie Codegoni dopo aver pubblicato alcune foto della piccola figlia Celine Blue.

Diventata mamma da poche settimane della piccola Celine Blue, Sophie Codegoni non ha perso tempo nel mostrare ai suoi seguaci social la bimba. In queste ultime ore, la compagna di Alessandro Basciano ha deciso di far indossare alla bambina alcuni capi della sua ultima collezione di abbigliamento. Un fatto che ha generato grosse polemiche e critiche per la nota influencer.

Critiche per Sophie Codegoni: le foto della figlia fanno discutere

Sophie Codegoni

Sophie, come detto, ha pubblicato un post Instagram in cui la bimba indossava un completino a righe e un tenero fiocco in testa.

“Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione. vi prego. Che cuteeee”, ha scritto nella didascalia del contenuto social.

Eppure, questa felicità mostrata dall’influencer non sembra essere stata apprezzata da tutti. Infatti, sono stati parecchi i commenti negativi e di critica nei suoi confronti colpa delle gambine e delle braccia della bambina lasciate scoperte.

“Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco”, “Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo”, ha scritto qualche utente. Severo anche un altro commento: “Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima”e ancora “Creatura è bellissima ma ha freddo, povera piccola coprila e mettile una copertina sulle gambe…. Hai tempo di pensare alla tua collezione lei non è una modella è una normalissima bimba bellissima”.

Insomma, tanti i commenti non proprio convinti da questa esposizione della piccola Celine e soprattutto per la sua salute che, secondo loro, non sarebbe stata messa al primo posto per eseguire queste foto da mostrare sui social.

Di seguito anche il post Instagram con la tempesta di critiche:

