Ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi per motivi di salute. Paolo Noise ha fatto preoccupare tutti e la moglie racconta le sue sensazioni.

L’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi ha visto Paolo Noise dover abbandonare il reality e l’Honduras per motivi di salute. Grande amarezza per la voce di Radio 105 e per i suoi fan ma anche grande paura per sua moglie Stefania Caroli che sui social ha parlato del suo spavento per il marito spiegando anche che sotto ci sia qualcosa di importante.

Paolo Noise lascia l’Isola: parla la moglie

“Da casa quello che si vede è solo un quadrato, dietro c’è un brulicante mondo di invisibili, sono un mondo meraviglioso e voglio ringraziarli perchè sono riusciti a darmi in questo mese tantissimo pur nel loro silenzio. Soprattutto quando è successo quello che è successo, e non entrerò nel dettaglio, hanno dimostrato una grande umanità e un grande affetto, ed è stata una delle cose più belle che mi siano accadute”. Con queste parole Noise aveva spiegato il suo abbandono all’Isola motivato, poi dallo studio, da questioni di salute.

Sui social sua moglie Stefania ha spiegato meglio: “Come sapete mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo ma l’importante è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È tanto dispiaciuto, dopo avergli rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe”.

Infine, con un post, la donna ha aggiunto con tanto di screenshot di una chiamata fatta al marito: “Mi hai fatto preoccupare tanto, ho pianto tanto. L’importante è che adesso sei sereno e che stai bene. Ci vediamo a Miami amore mio. Sappi che per me hai vinto tu. Sei il mio eroe”.

