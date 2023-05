Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? In queste ore è spuntata una segnalazione che cambia tutto.

Si sono moltiplicati in queste giornate i rumors di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sempre maggiori segnali, presunti o veri, indizi e tanto altro. Eppure qualcosa, nelle ultime ore, potrebbe stravolgere nuovamente la situazione. Una segnalazione sul ballerino e conduttore cambierebbe, decisamente, ogni cosa.

La segnalazione su Belen e Stefano De Martino

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Nella giornata di oggi, sarebbe giunta una segnalazione importante che farebbe capire come stiano davvero le cose tra la showgirl argentina e il ballerino. L’esperto di gossip Deianira Marzano ha condiviso un messaggio di una sua seguace che le ha assicurato di aver assistito ad una scena che chiarisce ogni cosa nel rapporto tra i due volti della tv.

Pare che Stefano si trovasse in aeroporto questa mattina, quello di Linate. Qui l’ex ballerino avrebbe chiamato Belen, con cui avrebbe parlato in modo abbastanza affettuoso e amorevole con tanto di parole udite da chi ha fatto la segnalazione: “Ciao amore, sto per imbarcarmi”.

Queste le parole arrivate a Deianira che, con questa nuova segnalazione, ci tiene a precisare che la ragazza che l’ha contattata lavora in aeroporto e che dunque potrebbe essere una fonte attendibile.

Sebbene la segnalazione, in questo caso, è chiaramente positiva verso la storia tra i due, è bene precisare che non essendoci conferme da parte dei diretti interessati va tutto preso con le pinze.

Di seguito un recente post Instagram della coppia:

