Tornata in tv per raccontare un po’ della sua vita e far sentire la sua musica, Marcella Bella è stata presa di mira dagli haters. A seguito dell’ospitata a Domenica In, infatti, alcuni utenti del mondo social sono rimasti colpiti dalla sua bellezza ma hanno ipotizzato l’intervento di qualche chirurgo. Alla provocazione, la cantante ha replicato duramente con una frecciata bella e buona anche a Ornella Vanoni e altri colleghi…

Marcella Bella, replica a hater e bordata a Ornella Vanoni

Tutto è partito, come detto, dalla partecipazione della cantante a Domenica In. Durante l’intervista con Mara Venier, la donna è parsa in ottima forma e con un viso molto bello come la stessa Zia della tv ha più volte sottolineato.

Proprio la bellezza dell’artista ha però generato alcuni commenti social piuttosto sgradevoli. Su Facebook, un utente ha scritto alla Bella: “Ma il chirurgo che ti ha tolto trent’anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome?”, con chiaro riferimento a possibili ritocchi.

La cantante di ‘Montagne verdi’ non ha lasciato passare questo messaggio e duramente ha risposto: “Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o a qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente, mi dispiace. Devi tenertelo così com’è. Baci”.

Insomma, replica netta all’hater ma anche una pesantissima stoccata alla Vanoni così come ad altri colleghi non ben precisati. Staremo a vedere se seguiranno risposte.

