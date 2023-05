Post e stories social per annunciare di aver superato un intervento al seno: Naike Rivelli riappare e “spiega” cosa è successo.

Era da qualche tempo che, evidentemente, non si mostrava sui social e il motivo lo ha svelato in queste ore lei stessa. Parliamo di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che si è mostrata su Instagram nelle fasi successive ad un intervento di ricostruzione di un seno. A raccontare come sta , la diretta interessata.

Naike Rivelli e la foto post intervento

Naike Rivelli

Attraverso un post Instagram e successivamente alcune stories pubblicate, Naike ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento per la ricostruzione di un seno. Sebbene non siano state date spiegazioni in merito, qualche indizio potrebbe essere stato dato in precedenza con altri contenuti condivisi.

“I’m back”, ha scritto con una foto su un lettino della clinica Smeriglia Clinic. E poi: “Ciao, sono ancora viva, lo dico per chi sperava altrimenti… Hanno fatto un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma, e, piano piano, ritorno”.

Come detto, la donna non ha rivelato chiaramente il motivo per cui abbia dovuto ricostruire uno dei due seni ma nei commenti al suo post ha risposto a chi glielo ha domandato: “Lunga storia”.

Possibile, visti anche i post precedenti sulla cura e la prevenzione del cancro al seno, che possa essere qualcosa a riguardo.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

Di seguito anche il post precedente con Ornella Muti sempre per la lotta contro il cancro:

