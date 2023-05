Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero alla ricerca di un nuovo appartamento in cui spostare il loro nido d’amore.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero intenzionati a lasciare al più presto la casa da loro presa a Roma Nord per trasferirsi in un nuovo appartamento nella zona Eur-Torrino, che consentirebbe all’ex calciatore di stare più vicino ai figli (rimasti a vivere con la madre Ilary Blasi dopo la loro separazione).

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.

Noemi Bocchi

Totti cambia casa? L’indiscrezione

Secondo il settimanale Nuovo Tv, Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero presto diventare vicini di casa.

Sembra infatti che l’ex calciatore non sia soddisfatto della casa presa a Roma Nord insieme a Noemi Bocchi e che, per questo, sia deciso a prendere un nuovo appartamento nella zona in cui abitava prima e dove possa stabilire il suo nuovo nido insieme alla flower designer e ai suoi due figli.

I figli di Noemi hanno già instaurato un buon rapporto con i tre che l’ex calciatore ha avuto insieme all’ex moglie Ilary Blasi, e a cui sembra sia più legato che mai. Sul suo secondo trasloco emergeranno ulteriori particolari?

