Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono espressi via social dopo la scomparsa di una loro giovane fan, vittima di bullismo.

Il fanclub di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha fatto sapere che una giovane fan dei due ex gieffini di nome Lindsay si sarebbe tolta la vita a causa dei continui attacchi di bullismo da lei subiti. Sulla questione sono intervenuti i due stessi ex volti del GF Vip, e Daniele ha scritto nelle sue stories:

“Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullyng please”. Al suo messaggio ha fatto eco Oriana Marzoli, che ha detto di essere sotto shock in merito a quanto accaduto.

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: una fan è morta

Attraverso i social Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno espresso tutto il loro dolore per la scomparsa di Lindsay, una loro giovane ammiratrice che si sarebbe tolta la vita a causa del bullismo subito da parte dei suoi compagni di scuola. Oriana ha affermato di esser rimasta sotto shock nell’apprendere l’accaduto e nelle sue stories ha affermato:

“Io sono veramente sconvolta. (…) Non so cosa dire sono molto scioccata. La gente forse deve vedere o cercare di capire come parlare agli altri. Dovremmo pensare di più sulle cose che facciamo e diciamo, il modo che usiamo. Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti.” Sulla questione non sono note ulteriori informazioni ma in tanti, tra i fan di Daniele e Oriana, hanno appezzato le loro parole nei confronti della loro giovane fan.

Riproduzione riservata © 2023 - DG