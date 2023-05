Aurora Ramazzotti ha postato sui social alcune foto del passato e se l’è presa con chi in quel periodo si è occupato di curare il suo look.

Aurora Ramazzotti ha più volte confessato di aver avuto problemi in passato ad accettare sé stessa e il suo aspetto estetico mentre oggi, finalmente, sembra aver fatto pace con la sua immagine e con i pregiudizi altrui.

In queste ore la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha postato sui social alcune foto del passato e ha scritto ironica: “Forse a questo punto dovrei querelare truccatrice e parrucchiere che mi avevano detto che stavo bene”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: le foto del passato

Aurora ha conquistato il pubblico social con la sua spontaneità e con il modo in cui è capace di non prendersi troppo sul serio e, in queste ore, ha divertito i suoi fan mostrandosi in alcune foto del periodo in cui aveva tra i 18 e i 19 anni e ha ironizzato sui suoi capelli e sul suo make up.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è da poco diventata madre del suo primo figlio, Cesare, e ha recentemente svelato di aver acquisito nuova sicurezza nel suo aspetto fisico grazie alla maternità.

Riproduzione riservata © 2023 - DG