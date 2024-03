Ecco quali sono tutte le migliori fiction come Lolita Lobosco: se ti piace quella con protagonista Luisa Ranieri non puoi perderle.

Le indagini di Lolita Lobosco, di stagione in stagione, sta facendo sempre registrare ottimi dati di ascolto su Rai 1. Un chiaro segnale del fatto che la serie TV con protagonista Luisa Ranieri nei panni del vicequestore di Bari piaccia (e molto) al pubblico. Se vi piace il genere e volete vedere altre fiction simili, qui di seguito troverete un elenco di serie TV come Lolita Lobosco: ecco quali sono le migliori da vedere (se non lo avete già fatto) o da rivedere, tutte con protagoniste femminili, proprio come la Lolita Lobosco interpretata da Luisa Ranieri.

Le migliori serie TV come Lolita Lobosco

Blanca: proprio come Le indagini di Lolita Lobosco è una delle fiction Rai di maggiore successo degli ultimi anni. Tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, ha per protagonista Blanca Ferrando (impersonata da Maria Chiara Giannetta), una ragazza cieca che lavora come consulente della polizia ed è specializzata nel decodificare i file audio. Tutte le stagioni sono disponibili su RaiPlay.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: anche in questo caso parliamo di una delle fiction più amate della Rai. E’ ambientata a Matera e la protagonista è la sostituta procuratrice Imma Tataranni, una donna forte, testarda, diretta e dotata di grande memoria che dovrà indagare su una serie di casi ma anche lei è impegnata a dover sbrigare una serie di problematiche famigliari. Imma Tataranni è interpretata da Vanessa Scalera. Tutti gli episodi delle varie stagioni sono disponibili su RaiPlay.

Mina Settembre: tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, anche questa fiction Rai ha una protagonista femminile, ovvero la Mina Settembre del titolo che è interpretata da Serena Rossi. Mina è un’assistente sociale che lavoro in un consultorio di Napoli e cerca di aiutare quotidianamente le varie persone che si rivolgono a lei al consultorio.

Bella da morire: anche in questo caso, come nei precedenti, parliamo di una fiction Rai i cui episodi possono essere visti sullapiattaforma RaiPlay. La protagonista è l’ispettrice Eva Cantini, che è interpretata da Cristiana Capotondi che, dopo essere tornata a Lagonero, il suo paese natale, si ritrova a indagare sulla misteriosa scomparsa di Gioia, un’aspirante showgirl che aveva casualmente incontrato qualche giorno prima.

Non mi lasciare: in Non mi lasciare la protagonista è Elena Zonin, una poliziotta che vive a Roma ma che, per seguire un’indagine, torna a Venezia, la città dove è nata, cresciuta e da dove è scappata. Nella città veneta incontrerà nuovamente Daniele Vianello, suo grande amore del passato, che ora è vice questore di polizia: i due dovranno lavorare insieme sullo stesso caso. La protagonista principale, Elena Zonin, è interpretata da Vittoria Puccini. Anche in questo caso si tratta di una fiction Rai e gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Catturandi – Nel nome del padre: la serie TV Catturandi – Nel nome del padre, segue le vicende della squadra di polizia d’élite di Palermo, chiamata appunto Catturandi, che ha lo scopo di arrestare i superlatitanti famosi. A guidare la squadra è il vice commissario Palma Toscana, che è figlia di un poliziotto ucciso proprio dalla mafia. A vestire i panni della protagonista è Anita Caprioli. Gli episodi della serie TV sono sempre disponibili su RaiPlay.

Il capitano Maria: si tratta sempre di una fiction Rai con una protagonista femminile e, proprio come Le indagini di Lolita Lobosco, è ambientata in puglia. In questo caso il personaggio principale è il Capitano dei Carabinieri Maria Guerra, che è interpretata da Vanessa Incontrada, che si ritrova a dover indagare su alcuni casi, oltre che dover sbrigare alcuni problemi famigliari. Le puntate di Il capitano Maria si possono vedere su Mina Settembre.

Scomparsa: anche in questo caso, come per Il capitano Maria, la protagonista principale è interpretata da Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola veste i panni di Nola Telese, una psichiatra infantile, la cui figlia un giorno scompare misteriosamente insieme a un’amica. La donna, disperata, inizierà le ricerca aiutata dal vice questore Giovanni Nemi (interpretato da Giuseppe Zeno). Si tratta sempre di una fiction Rai ed è disponibile su RaiPlay.

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia: anche in questo, proprio come ne Le indagini Lolita Lobosco e in altre serie TV citate in precedenza, la protagonista è una donna che si ritrova a svolgere delle indagini. In Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, la protagonista è un Profiler che viene incaricata di ritrovare un misterioso killer. Proprio durante le indagini la protagonista, Teresa Battaglia interpretata da Elena Sofia Ricci, inizia ad accusare i primi sintomi di Alzhiemer. Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia è sempre una fiction Rai ed è disponibile su RaiPlay.

Donna detective: tra tutte le serie TV simili e Lolita Lobosco che abbiamo citato è quella più datata, la prima stagione è infatti uscita nel 2007 mentre la seconda nel 2010. La protagonista è Lisa Milani, un’ispettrice di polizia che deve fare chiarezza su una serie di casi tra cui scoprire se il marito, arrestato per omicidio, è davvero un assassino. A interpretare la protagonista è Lucrezia Lante della Rovere.