Siete appassionati di legal drama o di tutto ciò che ruota intorno ai tribunali? Ecco le migliori serie TV con avvocati protagonisti.

Ci sono delle professioni che hanno saputo conquistare il mondo delle serie TV, basti pensare ai vari legal drama che vengono trasmessi e che continuano ad appassionare il pubblico. Se anche voi siete tra i fan delle serie TV su avvocati (non per forza legal drama) allora questo articolo fa per voi: ecco quali sono i migliori 5 telefilm sugli avvocati da vedere in streaming o in TV.

Serie TV avvocati: le migliori 5

Ally McBeal: è l’avvocatessa per eccellenza della TV. Le 5 stagioni di questa serie TV con protagonista Calista Flockhart sono state molto amate dal pubblico e se siete alla ricerca di una serie TV sugli avvocati, Ally McBeal non potete certo perderla.

Better Call Saul: è una delle serie TV su avvocati di maggiore successo e maggiormente amato. Un successo inizialmente dovuto (almeno in parte) al fatto di essere uno spinoff di Breaking Bad ma che Better Call Saul ha saputo alimentare e conquistare con le proprie forze. La stagione 6 è l’ultima di questa serie TV che ha per protagonista è l’avvocato Jimmy McGill che lo seguiamo nella sua trasformazione in Saul Goodman. Si può vedere su Netflix

Suits: è uno dei legal drama di maggiore successo ed è durato ben nove stagioni, dal 2012 al 2019. Il protagonista è il giovane avvocato Mike Ross che seguiremo durante tutta la sua carriera che lo porterà a diventare uno dei principali legali di New York. Tutti gli episodi sono disponibili su Netflix.

Law & Order: è il legal drama per eccellenza, il telefilm sugli avvocati più seguito in TV. Più di 20 stagioni, 7 spinoff, film, remake, un numero infinito di episodi. Law & Order – I due volti della giustizia può essere seguita su Amazon Prime Video e segue da una parte le indagini della polizia di New York su vari casi, dall’altro le battaglie legali che ne seguono.

Giudice Amy: storica serie legal drama della durata di sei stagioni che in Italia è stata trasmessa per la prima volta da Canale 5. La protagonista è Amy Gray, una donna divorziata che è giudice minorile a Hartford.

