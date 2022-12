Ecco le location di Incastrati, la serie TV scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone in onda su Canale 5 e disponibile su Netflix.

Dopo il grande successo avuto su Netflix, Incastrati arriva anche in chiaro in TV e, a partire da mercoledì 7 dicembre 2022, è trasmessa da Canale 5. Di che cosa si tratta? E’ una serie TV scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone che vestano i panni di due amici, Salvo e Valentino, che loro malgrado sono coinvolti nelle vicende di un omicidio di mafia. I due cercano di fuggire dalla scena del crimine ma, per una serie incredibili di equivoci e sfortunati eventi, si ritrovano sempre più in mezzo ai guai. Vediamo ora quali sono le location di Incastrati.

Incastrati: le location della serie TV con Ficarra e Picone

E’ la Sicilia la regione in cui sono ambientati tutti i vari di episodi: le riprese della serie TV sono durate in totale dieci settimane e hanno viste coinvolte diverse località della Sicilia occidentale.

FICARRA E PICONE

Una delle location principali di Incastrati è Palermo, città dove sono state girate diverse riprese. Ma si può riconoscere facilmente tra le location anche Sciacca. Le scene girate nei paesaggi collinari sono investe state girata una parte della Piana degli Albanesi e una parte a San Cipirello.

Una delle location più suggestive che si può ammirare nel corso della serie TV è l’Abbazia nella quale i due protagonisti, Salvo e Valentino, cercano di crearsi un alibi per sfuggire all’eventuale accusa di omicidio. Dove si trova questa Abbazzia? E’ l’Abbazia di Santa Maria del Bosco a Contessa Entellina, un piccolo comune che si trova alle porte di Palermo.

Incastrati: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, Ficarra e Picone, sono i due protagonisti principali della serie TV. Ma nel cast di Incastrati ci sono anche Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla, Domenico Centamore e Sergio Friscia.

