Lunetta Savino e Barbora Bobulova sono le protagoniste principali di Studio Battaglia: ecco le location della fiction di Rai 1.

Martedì 15 marzo 2022 debutta su Rai 1 una nuova fiction: Studio Battaglia. Si tratta di un legal drama ed è il remake della serie TV inglese The Split e ha per protagoniste una famiglia di avvocatesse: la madre Marina, fondatrice dello studio legale, le figlie Anna (che decide però di accettare un’importante offerta di lavoro in un altro studio legale), Nina e Viola. Vediamo ora quali sono le location della fiction di Rai 1, le cui puntate possono essere viste o riviste sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Studio Battaglia: le location della fiction di Rai 1

The Split, la serie TV inglese da cui è tratta Studio Battaglia è ambientata e girata a Londra, per il remale italiano si è scelta invece come città principale dove far vivere tutta la storia Milano.

Piazza del Duomo a Milano

Ed è propio nel capoluogo di regione della Lombardia che si sono svolte le riprese dei vari episodi della fiction. Dal centro storico della città ad alcune zone situate più in periferie, sono tanti i luoghi che hanno ospitato le riprese della fiction di Rai 1 e che fanno da sfondo alla storia.

Studio Battaglia: il cast della fiction di Rai 1

A vestire i panni della protagonista principale di Studio Battaglia, ovvero Marina, è un’attrice molto nota al pubblico di Rai 1, avendo recitato in molte altre fiction della Rai: Lunetta Savino. Barbara Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero sono le altre grandi protagoniste della serie TV e vestono invece rispettivamente i panni delle tre figlie: Anna, Nina e Viola.

Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Carla Signoris, Giovanni Toscano e Michele Di Mauro.

