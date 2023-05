Dopo il successo delle prime tre stagioni, su Amazon Prime Video arriva LOL 4: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Tra gli show di Amazon Prime Video, uno di quelli che ha avuto il maggior successo è senza ombra di dubbio LOL – Chi ride è fuori. Le prime tre stagioni sono state un successo e hanno fatto registrare ottimi dati di ascolto. Ma LOL 4 si farà? La risposta è ovviamente sì, la conferma è arrivata direttamente da Amazon Prime Video e c’era da aspettarselo che sarebbe arrivata. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere proprio a riguardo della quarta stagione.

LOL 4: quando esce?

La data di uscita di LOL 4 non è stata ancora annunciata, per conoscerla bisognerà ancora aspettare, da Amazon Prime Video si sono limitati ad annunciare che la quarta stagione ci sarà. Si può però facilmente ipotizzare che LOL 4 arriverà sulla piattaforma streaming nel 2024, molto probabilmente nei primi mesi dell’anno.

Lol 2

LOL 4: i comici

Al momento non ci sono notizie neanche per quanto riguarda i protagonisti della nuova edizione dello show comico, anche se sui propri canali social Amazon Prime Video ha chiesto agli utenti di indicare i nomi di chi vorrebbero nel cast di LOL 4. “È ufficiale: LOL ritornerà per una quarta stagione! Scriveteci nei commenti chi vorreste vedere nel cast”, si legge nel tweet.

Anche se non ci sono ufficialità, ci sono comunque già le prime indiscrezioni riguardo a chi potremmo vedere all’interno dello show. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Luciana Littizzetto e Paola Cortellesi, ma anche quelli di Biagio Izzo e Fabio De Luigi. E poi anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi.

Non resta ora che attendere qualche informazione in più da parte di Amazon Prime Video.

