Ecco le location di Una scomoda eredità, film Rai che fa parte del ciclo di commedie romantiche Purché finisca bene.

Amore, risate, serenità e leggerezza: sono questi gli ingredienti che stanno facendo la fortuna del ciclo di commedie romantiche Purché finisca bene in onda su Rai 1. Una serie di film molto apprezzati dal pubblico del primo canale Rai tra cui c’è anche Una scomoda eredità. E’ la storia di Diana e Gaia, due sorelle molto diverse tra di loro che ricevono in eredità dai genitori una villa: pur non andando molto d’accordo tra di loro, le due donne si ritroveranno a condividere lo stesso tetto e dovranno fare attenzione a chi vorrà sottrate loro l’eredità. Vediamo ora quali sono le location di Una scomoda eredità.

Una scomoda eredità: le location del film

La villa che le due protagoniste del film, Diana e Gaia, ereditano dai propri genitori si trova in Sardegna. Ed è proprio qui che è stato interamente girato Una scomoda eredità: la location scelta per le ripresa della commedia è l’isola di Carloforte, che si trova poco distante dalla costa sud della regione.

Chiara Francini

Al pubblico televisivo l’isola di Carloforte e diversi luoghi che possiamo vedere in Una scomoda eredità probabilmente sembrerà di conoscerli o di averli comunque già visti anche se non ha mai messo piede sull’isola. Il motivo è sempre: è la stessa location utilizzata per L’isola di Pietro, la fiction con protagonista Gianni Morandi che è andata in onda su Canale 5 e ha avuto un grande successo

Purché finisca bene – Una scomoda eredità: il cast del film

Le due sorelle protagoniste di Una scomoda eredità, Gaia e Diana, sono interpretate rispettivamente da Chiara Francini e da Euridice Axen. Nel cast del film troviamo poi anche Cristiano Caccamo, Cesare Bocci, Mariangela D’Abbraccio, Roberto Alpi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG