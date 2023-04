Ecco le location di Banana Joe, film con protagonista Bud Spencer ma in questo caso senza Terence Hill come partner di scena.

Fra i tanti film in cui Bud Spencer ha recitato nel corso della lunga carriera nel mondo del cinema c’è anche Banana Joe. Il film è uscito nel 1982 ed è stato diretto da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina) ed è ricordato anche per la splendida colonna sonora degli Oliver Onions e soprattutto per la canzone Banana Joe cantata da Olimpio Petrossi. Vediamo ora quali sono le location di Banana Joe: tra i luoghi dove è stato girato il film ce ne sono anche di molto esotici.

Banana Joe: le location del film

Banana Joe è ambientata interamente in Colombia, in particolare nel villaggio di Amantido dove il protagonista commercia le banane scambiandole con altri beni per gli abitanti del villaggio. Anche il film è stato girato interamente in Colombia.

Il film è stato in realtà girato a Turbo, comune della Colombia situato nel golfo di Urabà (anche nella realtà, come nel film, in questa zona è molto florido il commercio delle banane). Quello che viene presentato come l’ingresso del ministero dove si reca il protagonista è invece l’Hotel Caribe a Cartagena de Indias.

Banana Joe: il cast del film

Come abbiamo detto in precedenza, il protagonista principale di Banana Joe, è Bud Spencer. Ma in questo caso, a differenza di molti altri film con l’attore napoletano, non c’è Terence Hill come suo partner di scena.

Nel cast di Banana Joe troviamo come co-protagonista Larina Langner e Mario Scarpetta, nei panni rispettivamente di Dorianne, la donna di cui si innamora il protagonista e dell’immigrato napoletano Manuel Pezzullo. Nel cast del film sono inoltre presenti Gianfranca Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Gunther Philipp, Carlo Reali, Nello Pazzafini ed Eolo Capritti.

