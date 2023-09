Dopo le prime due stagioni, arriverà anche Vita da Carlo 3? Tutto quello che sappiamo sulla serie TV con protagonista Carlo Verdone.

Abbiamo visto la prima stagione nel 2021, ora anche la seconda: è più che lecito domandarsi quindi se Vita da Carlo 3 ci sarà oppure no. La serie TV con protagonista Carlo Verdone nei panni di se stesso, nonostante il trasloco da Amazon Prime Video a Paramount +, continua ad avere un buon successo, anche se i numeri degli ascolti sono differenti per via del diverso numero di abbonati. Ma alla fine la stagione 3 di Vita da Carlo si farà?

Vita da Carlo 3 si farà?

Annunci ufficiali riguardo alla possibile realizzazione di Vita da Carlo 3 per il momento non ce ne sono ancora stati. E’ un segnale negativo? Non per forza, d’altronde gli episodi della seconda stagione sono arrivati su Paramount + solamente nel mese di settembre del 2023, c’è quindi ancora tutto il tempo per le comunicazioni ufficiali.

Carlo Verdone

I fan possono comunque essere fiduciosi, non solo per gli ascolti fatti registrare finora della serie TV ma anche per alcune dichiarazioni che Carlo Verdone aveva rilasciato nei mesi scorsi a Che tempo che fa, durante un siparietto con Fabio Fazio.

“Aspettavo una tua chiamata per il tuo prossimo film” aveva detto scherzando il conduttore. “Hai fatto bene a dirmelo, vorrà dire che ci sarai nella terza stagione di Vita da Carlo. Ti prendo, te lo giuro”, aveva replicato proprio Carlo Verdone.

Non sappiamo se realmente Fabio Fazio entrerà nel cast della serie TV ma lo scambio di battute avvenuto nel corso della puntata di Che tempo che fa sottolinea come quella di far proseguire la serie sia più che una semplice idea. Insomma, le possibilità che Vita da Carlo si faccia realmente al momento sembrano quindi più che buone. Non resta che attendere una qualche comunicazione ufficiale.