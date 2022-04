Ecco quali sono le location de Il sesso degli angeli, il film di Leonardo Pieraccioni uscito nei cinema nel 2022.

Nel 2022, a distanza di quattro anni dall’uscita di Se son rose, Leonardo Pieraccioni è tornato nelle sale cinematografiche con una nuova commedia, di cui è regista, sceneggiatore e protagonista: Il sesso degli angeli. Il comico toscano interpreta il ruolo di un parrocco, Don Simone, che riceve in eredità da uno zio un’attività in Svizzera. Una volta arrivato a Lugano scoprirà che l’attività eredità dallo zio altro non è che un bordello. Vediamo ora quali sono le location del film.

Il sesso degli angeli: le location del film

Il personaggio interpretato da Leonardo Pieraccioni, ovvero Don Simone, è un prete originario di Firenze e proprio nel capoluogo della Toscana si sono girate per tre settimane le riprese del film. Oltre che a Firenze, gran parte del film è stato girato anche a Roma, dove le riprese sono durate quattro settimane.

Leonardo Pieraccioni

Come detto in precedenza, la storia è ambientata per lo più a Lugano ma in Svizzera è stata in realtà girata solo una minima parte della commedia, tanto che le riprese nel Paese elvetico sono durante solamente una settimana.

Il sesso degli angeli: il cast del film di Leonardo Pieraccioni

Al fianco di Leonardo Pieraccioni, in Il sesso degli angeli non poteva mancare l’amico e collega Massimo Ceccherini che in questo film interpreta l ruolo della zio Waldemaro, da cui il protagonista eredità la misteriosa attività a Lugano.

Tra i protagonisti del film troviamo poi anche Marcello Fonte nei panni del fedele sacrestano Giacinto, che segue Don Massimo dalla Toscana alla Svizzera, e Sabrina Ferilli nelle vesti di Lena, la donna che gestisce il bordello. Completano il cast Eva Moore, Valentina Pegorer, Gabriella Giovanardi e c’è anche Vincenzo Salemme.

