Dalla data di uscita in TV alle anticipazioni sulla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere su Se potessi dirti addio.

A distanza di otto anni dall’uscita di Non è stato mio figlio, Gabriel Garko torna protagonista in una fiction: è lui infatti a interpretare il personaggio principale di Se potessi dirti addio, la serie TV in onda su Canale 5 che è stata diretta da Simona Izzo e da Ricky Tognazzi. Dalle anticipazioni sulla trama alla data di uscita, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Se potessi dirti addio.

Se potessi dirti addio: la trama della fiction

Il protagonista di Se potessi dirti addio è Marcello, un uomo che dopo un incidente ha perso la memoria e deve ora riuscire a ritrovare se stesso, recuperare i frammenti della propria vita andati persi nella sua testa. Ad aiutarlo in questo percorso e nel cercare di riacquisire i ricordi dimenticati c’è la neuropsichiatra Elena, che è l’altra grande protagonista della fiction.

Gabriel Garko

Elena però è anche impegnato a ricostruire la propria vita e a trovare pace: il morito è stato ucciso ma non sa da chi ed è alla ricerca del colpevole. E proprio Marcello, prima di perdere la memoria, potrebbe aver avuto a che fare in qualche modo con la morte del marito di Elena.

Quando inizia Se potessi dirti addio? La data di uscita in TV della fiction

Se potessi dirti addio è composta da un totale di tre puntate che andranno in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.20 circa, a partire da venerdì 29 marzo.

Se potessi dirti addio: il cast della fiction

Se, come abbiamo detto in precedenza, Gabriel Garko è il protagonista principale della fiction (come detto veste i panni di Marcello), la co-protagonista è Anna Safroncik, che interpreta appunto Elena.