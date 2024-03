Ci sarebbe una nuova regola molto particolare per L’Isola dei Famosi 2024: possibile primo caso sul reality prima dell’inizio.

Non è ancora iniziata ma già fa discutere. Stiamo perlando de L’Isola dei Famosi 2024 che vedrà Vladimir Luxuria alla conduzione. Stando le ultime indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso una nuova regola molto discutibile per i naufraghi.

Isola dei Famosi 2024: la nuova regola

Vladimir Luxuria

Neppure il tempo di iniziare che L’Isola dei Famosi 2024 fa già discutere. Il motivo? Una presunta nuova regola voluta da Pier Silvio Berlusconi. Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia in diretta a RTL, sembrerebbe che quest’anno ci sia una presunta nuova imposizione che riguarda la scelta dei concorrenti secondo cui i naufraghi non potranno avere tatuaggi visibili sul loro corpo.

“È una notizia che ho avuto solo questa mattina”, avrebbe detto Parpiglia come riportato da diversi media. “I partecipanti tassativamente non dovranno avere tatuaggi. Oggi con un tatuaggio si può raccontare una storia, si può aprire un concetto su argomenti delicati. Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io allora condivido”.

Staremo a vedere se tale indiscrezione verrà poi confermata nei fatti o meno.

Svelato il nuovo opinionista?

Tra gli altri motivi di discussione relativi al reality, anche la scelta degli opinionisti. Pare, infatti, che anche a L’Isola dei Famosi verrà riproposto il “metodo Buonamici” già visto al Grande Fratello.

Di cosa si tratta? Sembra che accanto a Sonia Bruganelli, come opinionista dello show dall’Honduras, ci sarà un giornalista del Tg5, per la precisione Dario Maltese.

La decisione, non ancora confermata, andrebbe a fare seguito, appunto, a quella già vista per il GF con una figura illustre come quella giornalistica della Buonamici replicata, in questo caso, da Maltese.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la nomina ufficiale di Vladimir Luxuria per la conduzione del reality: