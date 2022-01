Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su Più forti del destino, la fiction con Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua.

Su Netflix ha avuto un buon successo Destini in fiamme, la serie TV ambientate durante la tragedia del Bazar de la Charité di Parigi avvenuta il 4 maggio del 1897. Su Canale 5 arriva il remake di quella serie il cui titolo è Più forti del destino: da Mediaset sperano che la versione italiana di Destini in fiamme possa avere lo stesso successo che ha avuto in Francia lo show a puntate presente nel catalogo di Netflix. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio a riguardo di Più forti del destino.

Più forti del destino: il cast della fiction

Se nella versione francese le protagoniste erano interpretata da Audrey Fleurot, Camille Lou e Julie de Bona, in quella italiana sono invece Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi a impersonare i tre personaggi principali della fiction.

Giulia Bevilacqua

Giulia Bevilacqua veste i panni di Arianna, la moglie di un politico corretto, Laura Chiatti è invece Rosalia, la domestica di Arianna che, dopo essere scampata a un terribile incendio, viene fatta prigioniera da una nobildonna (interpretata da Loretta Goggi) che vuole farla passare per sua figlia.

Nel cast di Più forti del destino troviamo poi anche Sergio Rubini, Francesca Valtorta, Leonardo Pazzagli e Stefano Rossi Giordani.

Più forti del destino, la fiction: la trama

Se Destini in fiamme, come detto in precedenza, è ambientata a Parigi, Più forti del destino è invece ambientata nella Palermo di fine ‘800: anche in questo caso le protagoniste sono loro malgrado coinvolte in un terribile incendio che finirà per cambiare le loro vite.

Quando esce Più forti del destino? L’uscita delle puntate della serie TV è prevista per il 2022 su Canale 5.

