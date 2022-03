Un nuovo secchione è stato annunciato da Barbara D’Urso, che presenterà La Pupa e il Secchione, che a breve arriverà con la nuova stagione.

Martedì 15 marzo 2022 arriverà su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso e pian piano si stanno svelando tutti i concorrenti che parteciperanno. Tra i protagonisti del programma anche un secchione davvero inaspettato.

In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Barbara D’Urso ha svelato chi sarà uno dei secchioni a partecipare, un personaggio all’apparenza poco nerd ma che forse riserverà qualche sorpresa:

“Gianmarco Onestini è davvero un bel ragazzo, ha partecipato al Grande Fratello 16, che conducevo io e poi a vari reality in Spagna e ora sta per laurearsi in Giurisprudenza. Lui è tra i Secchioni”

Il programma è stato completamente rinnovato, sarà molto più simile ai reality show, e vedrà Antonella Elia e Federico Fashion Style come giudici, mentre si attende ancora la conferma della presenza di Soleil Sorge, eliminata dal Grande Fratello Vip e molto corteggiata dalla D’Urso.

