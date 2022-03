Finalmente esce fuori il nome di chi sarà alla conduzione di Made in Sud, il programma comico che andrà presto in onda su Rai 2: la scelta ricade su un ex ballerina di Amici.

Lorella Boccia, ex allieva e professionista di Amici, condurrà l’edizione 2022 di Made in Sud, dopo aver vinto un testa a testa con Flora Canto.

Il suo nome circolava tra un po’ tra quelli delle conduttrici che avrebbero sostituito Fatima Trotta, che non tornerà proprio come Stefano De Martino. Un cast tutto nuovo alla conduzione, quindi, per Made in Sud, come svelato da TV Blog che conferma Lorella Boccia sul palco dello show.

Ma insieme a chi condurrà Lorella Boccia? Tra i nomi maschili che appaiono tra le ipotesi ci sono i due rapper napoletani Clementino e Rocco Hunt, ma ancora al momento non si sa chi sarà a condurre al posto di De Martino.

Lorella Boccia non è nuova alla conduzione di una trasmissione televisiva: la ballerina, infatti, ha cominciato con il daytime di Amici, poi è arrivata l’esperienza a Colorado e poi ha condotto un programma tutto suo, Venus Club.

