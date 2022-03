Ecco qual è la storia vera che ha ispirato Una giusta causa, film diretto da Mimi Leder con protagonista Felicity Jones.

Nell’estate del 2018 è uscito nelle sale cinematografiche Una giusta causa, film diretto da Mimi Leder che racconta la storia di Ruth Bader Ginsburg, magistrata nonché una delle cinque donne a essere diventata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. A interpretare la protagonista è Felicity Jones, al suo fianco nel cast della pellicola troviamo anche Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates, Caille Spaeney, Jack Reynor, Stephen Root, Callum Shoniker e Chris Mikey.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Una giusta causa: la trama del film

Una giusta causa inizia negli Stati Uniti degli anni ’50 quando Ruth Bader Ginsburg era una delle appena otto studentesse ammesse alla Harvard Law School. Nonostante sia un brillante avvocato, subisce varie discriminazione di genere che non le permettono di fare la carriera che avrebbe meritato.

Felicity Jones

A svoltare la sua storia personale è un caso, all’apparenza molto banale, che si trova a seguire nel 1970, quando si trova a difendere un uomo accusato di una piccola evasione fiscale. Proprio quel caso diventerà l’occasione per Ruth Bader Ginsburg per dare vita a un’importante battaglia per una maggiore eguaglianza di genere nella legislazione degli Stati Uniti.

Una giusta causa: la storia vera che ha ispirato il film

Ruth Bader Ginsburg è stata nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti dal Presidente Bill Clinton il 5 agosto del 1993. Nel corso della sua vita e della sua carriera si è a lungo battuta per i diritti delle donne diventando promotrice dell’uguaglianza di genere. La rivista Forbes nel 2009 l’ha inserita anche nella classifica delle 100 donne più potenti al mondo.

Nel corso della sua carriera ha patrocinato a diverse cause legali a favore dei diritti di genere ed è anche stata co-autrice del primo libro scolastico sulla discriminazione sessuale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG