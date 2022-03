Ecco quali sono le location di Più forti del destino, il remake italiano della serie TV francese Destini in fiamme.

Quando una serie TV straniere ha successo capita spesso che ne venga realizzato un remake. Sono tanti gli esempi, tra questi c’è anche Più forti del destino che per l’appunto è che il remake della serie TV francese Destini in fiamme (il titolo originale è Le Bazar de la Charité), i cui episodi in Italia sono disponibili sulla piattaforma streaming Netflix. Più forti del destino va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 9 marzo 2022: in totale gli episodi sono quattro. Vediamo ora quali sono le location della serie TV.

Più forti del destino: le location della serie TV

Più forti del destino è ambientata nella Palermo di fine 1800, Destini in fiamme è invece ambientata a Parigi. Nonostante a fare da sfondo alla storia sia il capoluogo della Sicilia, le riprese dei quattro episodi della fiction si sono svolte interamente in Puglia.

Il primo ciak di Più forti del destino è stato battuto nel mese di marzo di 2021, l’ultimo tre mesi dopo, a luglio. Le riprese sono state girate tra Lecce e la provincia, in particolare San Cesario di Lecce, ma anche a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi dove si può riconoscere il Castello Dentice di Frasso.

Più forti del destino: il cast della serie TV

Le protagoniste principali di Più forti del destino sono Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi. Giulia Bevilacqua veste i panni di Arianna, la moglie di un politico corretto, Laura Chiatti è invece Rosalia, la domestica di Arianna che, dopo essere scampata a un terribile incendio, viene fatta prigioniera da una nobildonna (interpretata da Loretta Goggi) che vuole farla passare per sua figlia.

