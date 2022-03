Lo storico conduttore del noto programma si sbottona sull’ipotesi che circola sul web sulla cancellazione di Temptation Island.

Da mesi ormai non si conosce il destino di Temptation Island per questa estate. Molto probabilmente il programma non tornerà su Canale 5 e verrà cancellato e, forse, sostituito da un nuovo format. Filippo Bisciglia interviene confermando che non è stato contattato per condurre il programma.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Filippo Bisciglia

Come riporta Fan Page, Filippo Bisciglia in un’intervista a Nuovo Tv dichiara: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre”, ha chiarito, “quindi aspetto di avere la conferma da lei”. Nulla di sicuro ancora, ma se il conduttore non è stato ancora chiamato per il programma, il rischio di cancellazione è molto alto. Non mancano moltissimi mesi alla usuale messa in onda del format, molto probabilmente la scorsa edizione non ha fatto i numeri che Mediaset si aspettava.

In ogni caso, Maria De Filippi partirà con un nuovo programma di nome Ultima Fermata ed è molto presa per questo nuovo progetto. Temptation è dunque molto in bilico e sempre più a rischio, ma ancora non si ha la certezza di nulla. Si attende che la qeen contatti Bisciglia per avere certezze tangibili.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG