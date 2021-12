Destini in fiamme è la serie TV Netflix ispirata alla reale tragedia del Bazar de la Charité: tutto quello che c’è da sapere.

Il 4 maggio del 1897 a Parigi l’evento di beneficenza Bazar de la Charité si trasformò in un’immane tragedia a causa dello scoppio di un incendio: quel giorno morirono 126 persone, di cui 188 donne. Tra le vittime ci fu anche la duchessa di Alençon, Sofia Carlotta di Baviera, ovvero la sorella della principessa Sissi. Attorno a questo fatto storico ruota la trama della serie TV francese di Destini in fiamme: Netflix ha rilasciato i vari episodi sulla propria piattaforma streaming il 26 dicembre 2019, dopo che erano già stati trasmessi in Francia su TF1. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Destini in fiamme: la trama della serie TV

Se non vi piacciono le serie TV particolarmente lunghe, composte da molti episodi e tante stagioni, sarete lieti di sapere che tra queste non c’è Destini in fiamme. Quante puntate sono quelle della serie TV francese? Appena 8, tutti da circa 50 minuti di lunghezza.

La protagonista è Adrienne de Lenverpré, una donna dell’alta borghesia con un marito violento che è candidato alla presidente del Senato. Adrienne è in visita al Bazar de la Charité ma esce prima del previsto per incontrare il suo amante: riesce così a salvarsi dal terribile incendio che scoppia poco dopo: all’interno del bazar c’è però la nipote Alice de Jeansin insieme alla sua serve, Rose Riviere.

La storia della serie TV si sofferma poi sugli eventi che seguiranno e sull’impatto e le conseguenze che l’incendio avrà sulla vita di Adrienne, su quella di Alice e quella di Rose.

Destini in fiamme: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Adrienne de Lenverpé in Destini in fiamme è Audrey Fleurot. Alice de Jeansin e Rose Riviere sono invece impersonate da Camille Lou e da Julie de Bona, nel cast della serie TV troviamo poi anche Gilbert Melki, Josiane Balasko, Antoine Dulery e Florence Pernel.

