La cantante Big Elisa ha il Covid, come ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, che andrà in onda domani sera.

Elisa non parteciperà in presenza alla presentazione dei Big di Sanremo 2022 durante la serata di Sanremo Giovani, perché la cantante e la famiglia sono positivi al Covid-19.

Durante la conferenza stampa di oggi, Amadeus ha annunciato la notizia, confermando che la cantante essendo positiva non potrà essere presente in studio, ma si collegherà via Skype per un saluto: “Ha una forma leggera di Covid ed essendo positiva non può essere presente, faremo un collegamento Skype con lei. Per quanto riguarda i cantanti in concorso in caso di Covid manderò il video della prova generale, non squalificherò il cantante. Perciò, mi raccomando, pettinatevi e vestitevi bene, e niente bottigliette sul palco”

Un’ora fa anche la cantante ha parlato ai suoi fan su Instagram, annunciando di essere positiva al Covid, ma che sta bene sia lei che tutta la sua famiglia: “Ciao ragazzi, volevo dirvi che sto bene per fortuna. Purtroppo abbiamo preso tutti quanti il Covid, per questo non abbiamo potuto fare neanche il raduno con il fan club. Mi è dispiaciuto un sacco però purtroppo questo è quello che è successo. L’abbiamo preso in forma leggera, volevo solo rassicurarvi, grazie per tutti quelli che si sono preoccupati per noi”

Sicuramente, Elisa tornerà carica per la gara ufficiale, che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Intanto, domani verranno proclamati i tre giovani che parteciperanno a Sanremo 2022 insieme a tutti gli altri Big in gara.

