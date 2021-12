Durante una nuova conferenza stampa, Amadeus ha confermato che i big in gara a Sanremo 2022 saranno 25, e non più 22. Ecco le novità.

Continuano le novità per Sanremo 2022, il Festival della Canzone Italiana arrivato all’edizione numero settantadue: Amadeus, infatti, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani annuncia che i big in gara saranno ben 25.

Ebbene si, il numero cambia da 22 a 25, perché come conferma il conduttore e direttore artistico del Festival arriveranno nella cateogoria Big anche i tre giovani che saliranno sul podio di Sanremo Giovani: “Fra i big porterò non solo 2 giovani ma tutto il podio. Due giovani sono troppo pochi, molti altri meritano il palco dell’Ariston fra i big, se potessi li porterei tutti. È un’idea che ho avuto stamattina, non lo sapevano nemmeno i giovani cantanti”

Una bella novità per tutti i giovani che si sono presentati al concorso di Sanremo Giovani, un’opportunità unica quella di gareggiare con i Big della canzone italiana, tra cui quest’anno Gianni Morandi, Elisa, Emma Marrone, Massimo Ranieri e tanti altri.

Fiorello ci sarà?

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2022, Amadeus ha anche risposto alla domanda sulla presenza di Fiorello quest’anno. Ecco come ha risposto: “Lo scorso anno Fiorello ha fatto il suo show davanti a una platea vuota conducendo per più di 5 ore uno show da solo e senza pubblico. Mi auguro che ci sia anche in questa edizione. Spero ci sia ma non ne abbiamo parlato, di solito ne parlo con lui 20 giorni prima dell’inizio del Festival”

