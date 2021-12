Ecco le prime indiscrezioni su cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: lite furiosa tra Biagio e Bernarda, i due sono già al capolinea?

Secondo le indiscrezioni del web, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà incentrata sul trono over. Al centro studio potrebbe tornare Biagio Di Maro e la dama Bernarda che sta conoscendo. Spazio anche per Isabella e Fabio che dovrebbero lasciare lo studio insieme.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Nella puntata del dating, oggi si dovrebbe assistere al racconto di Biagio Di Maro e Bernarda al centro studio. Dopo una passione travolgente iniziale, il cavaliere napoletano sembra seguire il solito copione e arriva il distacco con la dama. I due litigano furiosamente in quanto Bernarda avrebbe chiesto l’esclusiva a Di Maro ma lui non avrebbe accettato. Non è pronto a vedere solo una donna il cavaliere che anzi, secondo le anticipazioni, starebbe conoscendo anche un’altra dama. Come andrà a finire tra loro? Bernarda porrà fine alla conoscenza? Nel frattempo, Isabella Ricci dovrebbe uscire finalmente dal programma con Fabio e vivere la sua storia lontana dalle telecamere. Si attende con impazienza la scelta di Roberta indecisa tra Luca e il corteggiatore Samuele.

Riproduzione riservata © 2021 - DG