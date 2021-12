Chapelwaite è la serie TV tratta dal racconto Jerusalem’s Lot di Stephen King: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere.

Stephen King è senza dubbio uno dei più grandi maestri dell’horror: i suoi romanzi hanno conquistato milioni di spettatori in giro per il mondo e sono spesso stati fonte d’ispirazione per film e serie TV come Chapelwaite. La serie TV è ratta dal racconto Jerusalem’s Lot, contenuto nella raccolta A volte ritornano, è una sorta di prequel di Le notti di Salem. Gli autori di questo adattamento televisivo sono Jason e Peter Filardi che hanno ampliato la storia raccontata da Stephen King riuscendo a spalmarla in 10 episodi.

Chapelwaite: la trama della serie TV

Dove e quando è possibile vedere Chapelwaite? L’uscita è stata il 26 ottobre 2021, in Italia la serie TV è trasmessa sulla piattaforma streaming TimVision.

Adrien Brody

La storia è ambientata a metà del 1800 ed è incentrata sulla famiglia Boone che da circa un secolo è perseguitata da una maledizione che porta i suoi componenti alla paranoia e alla follia omicida. Charles Boone è il capitano di una nave ma, dopo essere rimasto vedovo e aver ricevuto una casa in eredità, decide di abbandonare la vita in mare per trasferirsi con i tre figli a Preacher’s Corners. Poco dopo il suo arrivo la maledizione della casa sembra colpire pure lui.

Chapelwaite: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo del protagonista in Chapelwaite, ovvero Charles Boone, è Adrien Brody, celebre per il ruolo di protagonista ne Il pianista, film per il quale ha vinto nel 2003 anche il Premio Oscar al Miglior attore protagonista (oltre a ricevere diversi altri riconoscimenti prestigiosi).

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Emily Hampshire, Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus, Ian Ho, Eric Peterson e Christopher Heyerdahl.

