Il triangolo amoroso del GF Vip 6 ha avuto una svolta inaspettata, Alex Belli abbraccia Delia Duran e viene squalificato dovendo abbandonare la Casa.

Delia Duran è tornata per un confronto definitivo da Alex Belli dichiarando di non voler più stare con lui. Alla vista della compagna però l’attore non ha retto ed è andato ad abbracciarla violando le regole anti-covid e venendo squalificato dalla Casa, senza poter neanche salutare Soleil e i suoi compagni d’avventura.

Le dichiarazioni di Delia Duran per Alex Belli

“Ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. Sei caduto in pieno in una trappola e ho una dignità. Io ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace. Ma non ce lo faccio più. Tu sei un grande manipolatore.“Queste le parole di Delia Duran per Alex Belli, riportate da Blogtivvu, con cui la modella avrebbe lasciato definitivamente il compagno. In realtà poi la stessa Delia ha chiesto una dimostrazione all’attore uscendo dalla Casa con lei.

Nel momento in cui Alex ha abbracciato la sua compagna violando le regole anti-covid è stato squalificato non potendo neanche rientrare a salutare i suoi compagni. Soleil è scoppiata in lacrime per questa scelta ma Signorini commenta così l’intera vicenda: “Mi sento in profondo imbarazzo guardando Alex e Soleil. Mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta, già pianificata da loro in ogni dettaglio, o se è il frutto di una serie di emozioni che non hanno saputo controllare. insomma, è tutto finto oppure no? Io un’idea me la sono fatta, ma da conduttore di questo programma, mi limiterò a raccontare quello che accade, nel bene e nel male. Poi sarà il tempo a dare risposta a tutte le legittime domande.“

