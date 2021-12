Una delle concorrenti più amate e controverse di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha abbandonato la Casa per motivi di salute.

Francesca Cipriani abbandona la Casa del Grande Fratello Vip. In molti telespettatori sono rimasti delusi dalla sua decisione, infatti l’ex “pupa” era molto amata dal pubblico e anche dai suoi inquilini. I motivi per cui la gieffina ha abbandonato sembrano essere di salute, lei stessa lo conferma in diretta TV.

Le dichiarazioni di Francesca Cipriani

“Ho dei problemi fisici, ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Sono entrata che ero titubante, ancora ci sono momenti in cui non sto bene.” Queste le parole di Francesca Cipriani in diretta al Grande Fratello Vip 6. La “vippona” ha deciso di uscire dalla Casa per motivi di salute di cui non si sapeva ancora nulla. Rimasti in gioco in modo per prolungare l’esperienza nel reality sono: Miriana, Gianmaria, Lulù, Manuel e Katia, Giucas e Carmen.

In molti si sono dispiaciuti per la Cipriani perchè era sicuramente molto favorita dal pubblico e poteva arrivare in finale. Peccato, ma prima di tutto la salute come si suol dire. Si vedrà cosa riserveranno i “vipponi” che sono rimasti in gioco.

