Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del 13 dicembre a Quarta Repubblica:

Nella puntata di lunedì 13 dicembre a Quarta Repubblica saranno temi centrali affrontati all’interno del talk show le precauzioni anti-Covid in vista del Natale, il caso Monte Paschi di Siena (dopo le ultime rivelazioni sul caso David Rossi) e i fondi Pnrr per i progetti nello spazio.

Nicola Porro

Quarta Repubblica: le anticipazioni

La puntata del 13 dicembre 2021 a Quarta Repubblica sarà ricca di tematiche d’attualità: si spazierà dalle precauzioni utili per l’emergenza anti-Covid nel periodo di Natale al caso dei Monte Paschi di Siena, per approdare infine alla questione dei fondi Pnrr per i progetti nello spazio. Tra i vari volti affronteranno in diretta tv questi temi nel corso della puntata odierna saranno presenti l’economista Veronica De Romanis, il virologo Francesco Broccolo, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, Jasmine Cristallo, il sindacalista Rinaldo Satolli e molti altri.

Per quanto riguarda il faccia a faccia della puntata lo spazio sarà riservato a Raffaele Morelli, psichiatra. Come sempre allo show di Nicola Porro non mancheranno anche Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Il programma andrà in onda come di consueto in prima serata su Rete4.

