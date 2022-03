La fiction di Rai 1 Noi è il remake di This is Us: dove vedere in TV o in streaming la serie TV americana? Ecco chi la trasmette.

Lino Guanciale e Aurora Ruffino sono due dei protagonisti principali di Noi, la fiction di Rai 1 che ha debuttato sul piccolo schermo domenica 6 marzo 2022 e che racconta, in diversi decenni, la storia della famiglia Peirò. La fiction è in realtà il remake di una delle serie TV americane di maggiore successo degli ultimi anni: This is Us. La serie originale ha avuto un buon successo anche in Italia ma se non l’avete mai vista e volete recuperare i vari episodi, per confrontarli con quelli di Noi o per semplice curiosità, ecco dove potete vedere tutte le puntate delle varie stagioni.

This is Us: dove vedere in streaming e in TV la serie

This is Us negli Stati Uniti è trasmessa dal network NBC, in Italia invece è stata trasmessa su Fox, canale disponibile su Sky. Gli episodi delle varie stagioni possono essere visti anche su Now TV. Ma se volete recuperare tutte le puntate di This is Us, a partire sin dalla prima stagione, lo potete farlo collegandovi sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Se invece volete recuperare i vari episodi del remake italiano, Noi, lo potete fare collegandovi alla piattaforma streaming gratuita della Rai: RaiPlay.

This is Us: il cast e la trama della serie TV

Se in Noi i protagonisti sono i componenti della famiglia Peirò, in This is Us sono invece i componenti della famiglia Pearson. La trama è molto simile con delle differenze dovute soprattutto alle ambientazioni: la principale location di Noi è Torino, quella di This is Us è Pittsburgh.

Nel cast di This is Us troviamo Milo Ventimiglia e Mandy Moore nei panni due due genitori, Jack e Rebecca, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley sono invece i tre figli da adulti: Randall, Kate e Kevin.

