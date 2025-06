Dalle sorprendenti verità di Belen alla brutta notizia per Fedez: i gossip della settimana

Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Sono state davvero parecchie le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e ovviamente anche dei social in questi ultimi giorni. Oltre al triste addio al famoso fondatore dei Beach Boys, a prendersi la scena sono stati alcuni personaggi sempre molto chiacchierati. Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista scoppiettante e Fedez, purtroppo, è stato vittima di un terribile lutto. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 9 al 13 giugno 2025.

Gossip della settimana: il lutto di Fedez

Tra le notizie di maggiore rilievi di questi ultimi giorni c’è sicuramente il terribile lutto che ha colpito Fedez. Il rapper, come un fulmine a ciel sereno, infatti, ha comunicato di aver perso una persona a lui tanto cara. Tramite un messaggio condiviso sui social, infatti, Federico ha spiegato tristemente di aver detto addio a sua nonna.

Il rapper ha condiviso un post nel quale ha salutato con affetto nonna Luciana. Un lutto molto forte per lui e per il resto della famiglia che ha ricevuto tanto affetto da parte dei seguaci e ha anche avuto un piccolo gesto da parte di Chiara Ferragni.

Mara Venier e Domenica In: ecco chi vuole con lei

Presente tra le news più importanti di questi giorni anche Mara Venier. La Zia dell Tv, che presto dirà addio, per davvero, a Domenica In, avrebbe deciso chi vuole al suo fianco come co-conduttore della prossima annata della trasmissione. quella che dovrebbe essere la sua ultima. La decisione ha sorpreso tutti.

Stefano De Martino ha fatto “arrabbiare” la Rai

Ancora Stefano De Martino presente nella rubrica. Il conduttore, al netto del grande successo avuto in questa annata televisiva avrebbe fatto “arrabbiare” i vertici della Rai. Il motivo? Secondo i piani alti della tv di Stato, il presentatore è troppo presente sui media a tema gossip e dovrebbe darsi una regolata.

Belen e l’intervista senza filtri

Hanno fatto tanto parlare le dichiarazioni rilasciate a Chi da parte di Belen Rodriguez. L’argentina, infatti, dopo essere finita al centro di diversi rumors ha voluto dare le sue verità su tantissimi argomenti: dal rapporto con la sorella Cecilia fino alle parole su De Martino.

Le condizioni di Re Carlo preoccupano

Da qualche giorno sono aumentate le speculazioni sulla salute di Re Carlo. Pare, infatti, che al netto dei miglioramenti legati alla sua malattia è probabile che il sovrano non guarisca mai e che possa morire proprio con il cancro. Una situazione che ha messo in allarme, per ovvie ragioni, anche Kate e William che dovrebbero prendere il suo posto.