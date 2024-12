Dalla presunta gravidanza di Chiara Ferragni al party scatenato di Wanda Nara: i gossip della settimana

Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente intensi per quanto riguarda il mondo della tv, dei social e in generale dello spettacolo. A prendersi la scena sono stati, ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez, anche se per motivi e news ben diverse. In primis la separazione divenuta ormai ufficiale, ma in secondo luogo anche le voci di una presunta gravidanza della imprenditrice digitale. A far discutere, anche il party sfrenato di Wanda Nara con il nuovo giovane compagno L-Gante. Vediamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 9 al 13 dicembre 2024.

I gossip della settimana: presunta gravidanza di Chiara Ferragni

Sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Usiamo il condizionale perché si tratta solo di voci. Eppure, secondo Fabrizio Corona, molto presto Chiara Ferragni potrebbe annunciare di essere di nuovo in dolce attesa…

Chiara Ferragni

L’ex re dei paparazzi, infatti, ha spiegato che l’imprenditrice digitale potrebbe annunciare la gravidanza nei prossimi mesi. “Segnatevi la data: entro aprile 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino! Non mi rimangio nulla”, ha detto a Gurulandia Corona.

Emma Marrone e la malattia

Emma Marrone

Emma Marrone è tornata a parlare di sé e lo ha fatto, come sempre, con grande sincerità toccando con Vanity Fair diversi argomenti delicati.

Uno di questi la sua malattia con la quale, al netto dell’attuale situazione sotto controllo, la obbliga a controlli frequenti e a non potersi mai dire veramente guarita.

Il party scatenato di Wanda Nara

Wanda Nara

Settimana intensa anche per Wanda Nara e non per questioni legate a litigi con Icardi, bensì per un party mozzafiato organizzato per il suo compleanno. L’argentina, infatti, sarebbe stata protagonista di una festa durata oltre un’intera giornata con balli, karaoke molto altro. Questo le avrebbe causato pure una denuncia da parte dei vicini…

No ad Al Bano a Sanremo: colpa di Romina Power?

Al Bano Carrisi

Si prende la scena anche Al Bano Carrisi e per la verità pure Romina Power. Infatti, dietro al mancato invito tra i big di Sanremo 2025 del cantante di Cellino San Marco, pare possa esserci la sua ex. Nel dettaglio, voci di corridoio, parlano di questioni economiche non risolte tra la donna e chi si occupa del Festival. Sarà davvero così?

Separazione ufficiale tra i Ferragnez

Chiara Ferragni – Fedez

Infine, ma non per poca importanza, ancora Chiara Ferragni, questa volta “insieme” a Fedez. Pare, infatti, che i due ex coniugi possano dirsi a tutti gli effetti separati. Il Tribunale di Milano avrebbe ratificato l’accordo raggiunto dai due ex coniugi dove sono stati fissati i paletti relativi al patrimonio e sulla gestione dei figli.