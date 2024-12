Guillermo Mariotto è tornato a Ballando con le Stelle ma è già polemica. Non bastano le scuse, spunta un fuorionda di Striscia…

Il caso è durato a lungo e ancora farà parlare. La vicenda legata a Guillermo Mariotto e alla sua presenza o meno a Ballando con le Stelle è stata risolta col ritorno del giudice in trasmissione e le scuse a Milly Carlucci e al pubblico. Eppure, manco il tempo di tornare che l’uomo è finito in un nuovo vortice di polemiche per un fuorionda reso virale di Striscia la Notizia proprio durante l’ultima puntata del programma di Rai 1 andata in onda.

Guillermo Mariotto, le scuse su Rai 1

Partiamo dal principio: Guillermo Mariotto è stato “graziato” da Milly Carlucci e dalla Rai dopo la famosa fuga dal programma delle scorse settimane. Sul suo conto si è detto tanto ma, alla fine, il giudice è tornato al suo posto.

Guillermo Mariotto

Durante la puntata andata in onda sabato 14 dicembre, infatti, la padrona di casa ha parlato di “cartellino giallo” per il giudice che, tramite un videomessaggio, si è scusato per quanto accaduto.

“Sono qui a fare mea culpa. Ho dovuto assentarmi con sommo dispiacere. Mi sono sentito male, con tutto lo stress e quello che la mia vita sta succedendo. Devo scusarmi in tutti i modi possibili che esistano perché ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, alla Rai, al pubblico mio adorato. Mi dispiace”.

Il fuorionda di Striscia

Al netto delle scuse e del ritorno sul banco dei giudici, Mariotto ha fatto molto parlare per via di un fuorionda pubblicato sui social da Striscia la Notizia relativo proprio agli attimi prima di fare il proprio ingresso in trasmissione.

Il tg satirico ha condiviso un filmato con tanto di audio in cui Guillermo sembra dire una frase molto pesante: “Che figlia de na mi***tta“.

Sebbene queste parole non siano chiare, Striscia sembra aver ipotizzato tale virgolettato chiedendosi anche se a parlare sia stato effettivamente il giudice e scrivendo: “Mariotto sei tu?”. Staremo a vedere se il diretto interessato vorrà difendersi o se ci saranno altre versioni…