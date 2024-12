“Ho perso 10kg”: Luca Argentero spiega cosa c’è dietro la sua trasformazione

Il noto attore e showman Luca Argentero è “particolarmente sottopeso” in questo periodo. Ecco spiegato il motivo.

Si tratta senza dubbio di uno degli attori italiani più amati e apprezzati del panorama cinematografico. Stiamo parlando di Luca Argentero che a Cook, magazine del Corriere della Sera, ha spiegato che in questo periodo si trovi ad essere “particolarmente sottopeso” avendo perso ben 10 chili. Una situazione legata non a motivi di salute bensì ad esigenze di copione.

Luca Argentero ha perso 10 kg: il motivo

Impegnato sul set di Motor valley, la serie Netflix che sta girando in Emilia Romagna nella quale interpreta il responsabile di un team del campionato Gran Turismo, Luca Argentero si è raccontato a Cook, magazine del Corriere della Sera, spiegando come, per questo ruolo, abbia dovuto trasformare radicalmente il proprio fisico come spesso accade ai divi di Hollywood

Luca Argentero

“In Italia non è così comune cambiare radicalmente per esigenze di scena, anche se di recente le attrici di Qui non è Hollywood, la serie sul delitto Scazzi, hanno fatto un lavoro enorme in questo senso… Negli Stati Uniti invece è una richiesta molto più diffusa. Per esigenze di copione oggi sono particolarmente sottopeso, ho perso 10 chili“, ha detto l’attore.

Il rapporto con il proprio fisico

Argentero ha tenuto a precisare che questa trasformazione, in realtà, non gli sia particolarmente pesata in quanto è abbastanza abituato a tenersi in forma e prendersi cura di sé.

“Non mi è mai pesato tenermi in forma, il mio corpo è sempre stato uno strumento di lavoro per me”, ha ammesso l’attore nel corso dell’intervista. “E da sempre ho un rapporto di attenzione con il cibo, pur senza ossessioni. Per perdere questi chili sono stato seguito da un nutrizionista sul set, ho ridotto parecchio le calorie e gestito i carboidrati. Ora posso rilassarmi un po’ in vista del Natale, ma non posso riprendere tutto il peso perché non abbiamo ancora finito di girare…”, ha aggiunto Argentero che, quindi, anche nel periodo di festività terrà comunque d’occhi la tavola…