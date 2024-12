“Vorrei un altro bebè”: la confessione di Caterina Balivo

Da poco diventata zia, Caterina Balivo vorrebbe diventare nuovamente mamma. Lo ha confessato la conduttrice in tv.

Una bellissima notizia per Caterina Balivo: la nota conduttrice Rai, infatti, è diventata zia da pochissimi giorni. A renderlo noto è stata la diretta interessata nel corso de ‘La Volta Buona’. La presentatrice stava parlando con i suoi ospiti, nel dettaglio con Fiordaliso, quando si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che la riguardano da molto vicino.

Caterina Balivo è diventata zia

Come spesso le capita durante le puntate de ‘La Volta Buona’, Caterina Balivo si è mostrata ancora una volta molto semplice e alla mano, portando la sua sincerità in trasmissione.

Durante una delle ultime interviste andate in onda nel pomeriggio di Rai 1, con Fiordaliso come ospite, la padrona di casa ha raccontato di essere diventata zia.

Mentre si stava parlando della cantante e del suo rapporto con i figli, la Balivo ha fatto un excursus personale raccontando: “Mia sorella ha partorito da pochi giorni e sono diventata zia, saranno passati 3-4 giorni massimo”, ha detto la conduttrice dopo aver visto le immagini legate alla sua ospite e alla sua famiglia.

La voglia di un altro bebè

Ma non solo. La padrona di casa de ‘La Volta Buona’ si è lasciata andare ad un’altra tenera confessione: il desiderio di diventare nuovamente madre. “Vorrei un altro bebè“. Poi, rivolgendosi alla sua ospite, le ha chiesto: “A te, per esempio, non viene voglia di farne un altro?”.

A quel punto Fiordaliso ha fatto ironia: “Io ormai, anche se mi viene voglia… (ride ndr)”. Sollecitando quindi la Balivo le ha detto: “Tu fallo dai”.

Staremo a vedere se la conduttrice e suo marito Guido Maria Brera vorranno aggiungere un bebè ai due figli che già hanno: Guido Alberto e Cora. Sicuramente tutta la famiglia ne sarebbe estremamente felice.