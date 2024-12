Un incidente terribile in montagna ha causato la morte del famoso fondatore dello storico marchio di moda Mango. Addio a Isak Andic.

Una vera e propria tragedia ha sconvolto in queste ore il mondo della moda. Isak Andic, 71 anni, fondatore e proprietario del noto marchio di moda Mango, è morto dopo essere precipitato nel vuoto nelle grotte di Montserrat nella località di Colibatò, in Catalogna, mentre si trovava protagonista di un’escursione con la sua famiglia.

Morto Isak Andic: fondatore di Mango

Secondo le prime ricostruzioni del fatto drammatico, durante l’escusione con la famiglia, Andic sarebbe caduto nel vuoto nelle grotte di Montserrat nella località di Colibatò, in Catalogna. L’uomo, probabilmente, è stato vittima di una zona del terreno friabile che si sarebbe sgretolata al suo passaggio.

Per lui non ci sarebbe stato niente da fare con una caduta da circa 150 metri.

Il cordoglio dell’azienda

La stessa azienda Mango ha voluto annunciare la dipartita del suo fondatore tramite una nota riportata in queste ore anche dall’Ansa: “Con profondo cordoglio ci spiace comunicare l’inaspettata e dolorosa morte di Isak Andic, il nostro presidente non esecutivo fondatore di Mango, in un incidente avvenuto sabato”, le parole del consigliere delegato della compagnia, Toni Ruiz. “Isak è stato un esempio per tutti noi. ha dedicato la sua vita al progetto di Mango, lasciando un’impronta indelebile grazie alla sua visione strategica, alla sua leadership ispiratrice e al suo impegno incrollabile nei valori dei quali ha impregnato la nostra compagnia”.

La promessa di Ruiz è quella di mandare avanti il progetto di Andic per il bene del marchio Mango anche per il futuro.