GF, scoppia caso molestie: la “denuncia” di Zeudi ma Shaila non le crede

Giallo al GF dove Zeudi ha “denunciato” delle molestie da parte di Emanuele ma Shaila non sembra crederle. Cosa sta succedendo.

Caos al Grande Fratello dove Zeudi Di Palma sembra aver “denunciato” delle presunte molestie ricevute a letto da parte di Emanuele. Una vicenda molto delicata che ha visto la ragazza, da poco entrata nella Casa, scoppiare in lacrime per l’accaduto. Va detto, però, che non sembrano esserci stati sviluppi e chiarimenti a tal proposito tanto che qualche inquilino, vedasi Shaila Gatta, non parrebbe credere alla versione della nuova concorrente.

GF, caso molestie ai danni di Zeudi

Sono ore di grande agitazione al GF con Zeudi Di Palma che sembra aver subito delle molestie. Non è chiaro esattamente cosa sia accaduto ma la giovane avrebbe detto ad alcuni concorrenti di essere stata toccata sotto le coperte da parte di Emanuele.

La regia sembra aver provato a mettere a tacere la situazione, probabilmente per fare prima chiarezza sull’accaduto, ma i concorrenti si sarebbero già esposti dando alcune versioni dei fatti.

Grande Fratello logo

Zeudi, nelle scorse ore, è scoppiata a piangere e da quanto si è appreso tutto sarebbe stata colpa di presunte molestie ricevute a letto da parte di Emanuele. “Ragazzi, piange davvero. Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone e di darle il mio. Non vuole più dormire accanto a lui”, le parole di Stefano Tediosi riprese da Leggo in queste ore.

Di parere diverso è sembrato Lorenzo Spolverato che avrebbe assicurato di voler difendere il ragazzo, evidentemente non credendo alle parole di Zeudi.

Le parole di Shaila Gatta

Sebbene, come detto, non si sia compreso realmente cosa sia capitato, qualche informazione più è arrivata dai vari commenti degli altri concorrenti. In particolare, Shaila Gatta ha ricostruito le cose dicendo, tra l’altro, di non credere alla versione di Zeudi.

“Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai è un attimo qui”, ha detto la Gatta. “Devi stare attenta a quello che dici e come parli con lei, per qualsiasi cosa. Lei è rimasta male di alcuni pareri di alcuni coinquilini? Io dopo quella cosa ieri le sono andata vicino e le ho detto che io da sempre sono una che appoggia le donne e questo lo sapete tutti. Però non è che a prescindere si appoggiano le persone punto e basta, solo per il loro genere. C’è bisogno di capire le cose come sono andate e come vanno”, ha proseguito l’ex Velina parlando con altre concorrenti.