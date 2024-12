“Viveva vicino a me”: Alba Parietti terrorizzata da un hater

Spesso attaccata dagli haters, Alba Parietti ha denunciato uno di loro dopo aver ricevuto parole offensive e minacce.

Brutto episodio ai danni di Alba Parietti che dopo essere stata, più volte, vittima degli haters, è passata al contrattacco denunciando uno di loro. A raccontarlo è stata proprio la showgirl che in alcune interviste ha spiegato il motivo che l’abbia spinta a questo passo. La donna ha ammesso di aver avuto paura anche perché tale personaggio viveva vicino a lei…

Alba Parietti, la denuncia all’hater

“Non so chi sia e che faccia abbia, lo vedrò in tribunale“. Con queste parole Alba Parietti ha raccontato al Corriere della Sera, di aver denunciato un hater che si era spinto troppo in là. Tra i vari odiatori social che spesso la attaccano, uno in particolare aveva colpito l’attenzione della showgirl che, quindi, lo ha denunciato.

Alba Parietti

“Tra i numerosi hater ce n’era uno che scriveva frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti”, ha aggiunto la donna.

Questo individuo si faceva sentire molto su Facebook: “La cosa tremenda è che una delle sue offese l’ha scritta sotto un mio post nel quale ricordavo un ragazzo morto in un incidente. In questo contesto di dolore, lui vomitava nefandezze”.

E sulle cose che diceva: “Il Macellaio (riferendosi con ogni probabilità al famoso film con protagonista proprio la Parietti, ndr) ti aspetta grandissima tr***’. Oppure ‘Sparati tr*** col tumore'”.

“Viveva vicino a me”

La Parietti ha ammesso di essersi molto spaventata: “Sì, l’idea che vivesse vicino a me mi ha turbato. A questo punto, invece che ignorare, ho denunciato. Non è giusto passare sopra. Così si accredita un linguaggio terrificante”.

E su come abbia scoperto chi fosse tale individuo, un 55enne di Chieti: “Mi ha avvisato Luca Telese (attualmente direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, ndr) perché la procura di Chieti si era mossa, lo aveva identificato, i poliziotti della Mobile di Chieti si sono presentati a casa sua e gli hanno sequestrato il cellulare. Mi ha fatto davvero molto piacere”.