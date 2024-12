Dopo tanti anni dalla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, Valerio Scanu ha raccontato un particolare aneddoto sul cachet ricevuto.

Sono passati molti anni da quando Valerio Scanu ha partecipato a ‘L’Isola dei Famosi‘ ma in queste ultime ore sono arrivate delle curiosità inedite raccontate dallo stesso cantante al podcast ‘The Man Under The Hood’ di Live Talks. In particolare l’artista ha svelato dei retroscena legati alle penali per i concorrenti e il cachet che aveva ottenuto.

Valerio Scanu e L’Isola dei Famosi

Intervenuto al podcast di Live Talks ‘The Man Under The Hood’, Valerio Scanu ha ricordato l’esperienza a L’Isola dei Famosi’ ammettendo che sia stata un qualcosa di molto duro e che, ad oggi, non rifarebbe.

“L’Isola dei Famosi è un’esperienza estrema ed è peggio di quello che si vede, non so come possa aver fatto, me ne sarei andato subito!”, ha detto il cantante.

Valerio Scanu

“La forza per rimanere lì è stata legale, c’erano le penali!”, ha sorriso Scanu raccontando perché sia rimasto nel reality. “Però al di là di tutto è infattibile, è tosta. Non so se gli altri avessero lo stesso contratto mio, il mio contratto aveva delle penali qualora mi fossi ritirato. Quando non c’erano le penali uno si ritirava, si faceva quattro puntate, si stufava e se ne andava. Ovviamente l’esperienza va presa con una certa serietà, gli sponsor investono anche sulla base di un cast”.

Il cachet

Parlando di penali e di soldi, Scanu ha poi aggiunto: “Un’esperienza che si può fare una sola volta da incosciente, non la rifarei più. Mi sono preso dei bei soldi. Io non volevo farla, mi avevano proposto una cifra che in realtà avrei potuto accettare, io ho quadruplicato la cifra offerta e me l’hanno data. Quindi non potevo tirarmi indietro!”.