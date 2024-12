Al Bano, niente Sanremo per “colpa” di Romina: svelato il retroscena

Dietro alla mancata partecipazione a Sanremo 2025 di Al Bano ci sarebbe Romina Power. Il retroscena sul cantante di Cellino San Marco.

Non ci sarà Al Bano Carrisi a Sanremo 2025. Carlo Conti non lo ha inserito nella lista dei big per la kermesse musicale del prossimo mese di febbraio. Ma come è possibile che al netto di ben tre brani presentati, il cantante di Cellino San Marco sia stato rifiutato? Il Settimanale Oggi ha svelato il particolare retroscena che riguarderebbe Romina Power…

Al Bano, dietro il no a Sanremo c’è Romina Power

Come noto, Al Bano Carrisi non ce l’ha fatta neppure in questa edizione 2025 di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco non è rientrato nella lista dei big che prenderanno parte alla kermesse musicale. Dietro la sua assenza, però, ci sarebbe un motivo particolare che riguarderebbe Romina Power.

Al Bano Carrisi

A riportare l’indiscrezione è stato il Settimanale Oggi. Secondo il media “la ricostruzione è questa: sembra che il direttore artistico Carlo Conti avesse intenzione di fare il colpo grosso e di riportare in gara Al Bano e Romina, insieme. […]”.

Qualcosa, anzi, qualcuno però si sarebbe messo di mezzo: “[…] le trattative sono partite, ma non si sarebbe trovato un accordo. A dire no sarebbe stata Romina. Si vocifera anche di una sua richiesta economica esagerata per le disponibilità della Rai. Naturalmente Al Bano sarebbe andato, volentieri, anche da solo”.

“Ci è rimasto male”

Sebbene si tratti solo di indiscrezioni, pare quindi che la Power abbia giocato un ruolo chiave nell’esclusione del suo ex.

Il cantante, poi, ci sarebbe rimasto decisamente male e a confermarlo, oltre al diretto interessato, anche la sua attuale dolce metà, Loredana Lecciso. La donna, sempre ad Oggi, ha confermato: “Al Bano ci è rimasto male. Ma preferisce non fare polemiche, non sarebbe elegante”.