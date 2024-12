“L’autodistruzione con donna”: Selvaggia Lucarelli fa nero Mammucari

Dopo l’intervista flop interrotta a Belve, Teo Mammucari nel mirino di Selvaggia Lucarelli che non gli ha risparmiato dure critiche.

Selvaggia Lucarelli tuona su Teo Mammucari. Dopo l’intervista interrotta a Belve da parte del noto comico e conduttore, ecco la penna graffiante dire la sua, prima sui social e poi tramite la propria newsletter, sempre molto attesa. Inutile dire che per l’uomo, tra l’altro suo ex, non sono arrivati complimenti. Anzi…

Selvaggia Lucarelli contro Teo Mammucari post Belve

Dopo quanto accaduto a Belve tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani, Selvaggia Lucarelli non ha potuto far altro che commentare i fatti. Inizialmente via social, la penna graffiante ha scelto di lanciare qualche stoccata all’uomo.

Teo Mammucari

Mostrando una clip relativa alla partecipazione di Mammucari a Ballando con le Stelle con annesse risposte proprio nei suoi confronti, la bella Selvaggia ha inizialmente scritto: “A tal proposito… è esattamente quello che si è visto a Ballando”.

L’affondo nella newsletter

Ma le vere stoccate, la Lucarelli le ha lanciate nella sua newsletter ‘Vale tutto’. In questo senso, la penna graffiante ha scelto un titolo emblematico per parlare di Mammucari: “L’autodistruttiva intervista di Mammucari a Belve”.

“Mammucari è nato in un programma dove la donna era in una teca di vetro sotto la scrivania. Negli anni sembra non aver fatto pace con l’idea che le donne possano occupare spazi sopraelevati”, ha scritto nel sottotitolo.

E ancora: “Ieri sera a Belve è andato in onda il pezzo forte del repertorio di Teo Mammucari, la celebre ‘autodistruzione con donna’. Mentre guardavo i 19 minuti di intervista fallita, con un tale livello di imbarazzo nell’aria che il mio fidanzato, in alcuni punti, chiudeva gli occhi e si copriva le orecchie per non sentire (è molto sensibile al cringe), avevo l’impressione di trovarmi davanti a una replica, la versione 2024 e migliorata – o peggiorata, in base ai punti di vista – di quello spettacolo a cui, l’anno scorso, avevo assistito tante volte negli studi di Ballando con le Stelle”.

L’affondo della Lucarelli è poi andato avanti: “Perché quello di Mammucari che va in pezzi quando interagisce con una donna che, in quel momento, nei suoi confronti è in una qualche posizione di potere sembra essere diventato un vero e proprio format, con i suoi elementi ricorrenti e la sua sigla. Come Belve […]”.

Il resto delle parole della Lucarelli è disponibile a pagamento iscrivendosi alla sua newsletter.