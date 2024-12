Stoccata inaspettata di Amadeus a Belve: il conduttore cita la sfuriata di Teo Mammucari durante la puntata della Corrida.

Amadeus sorprende il pubblico a La Corrida con una battuta sul confronto tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani avvenuto a Belve. La frase, pronunciata durante un siparietto con un concorrente, ha sorpreso il pubblico che non si aspettava un riferimento del genere al programma della Rai. Ma scopriamo che cosa è successo.

Amadeus sorprende con il siparietto a La Corrida

Durante l’ultima puntata del programma trasmesso sul NOVE, Amadeus ha accolto il concorrente Paolo con il consueto rispetto, dandogli del “lei”. Tuttavia, l’uomo ha prontamente richiesto di passare al più informale “tu”.

La conversazione ha assunto toni comici quando Paolo, evidentemente confuso, ha poi cambiato idea, tornando a preferire il “lei”.

Qui il video del siparietto.

Amadeus: "Eh, io di solito do del Lei. Ci diamo del tu…"

Paolo: "No… mi dia del Lei…"

Amadeus: "E che facciamo? Teo Mammucari con la Fagnani ieri sera?"



Ama che ha guardato Belve 💀✈#LaCorridapic.twitter.com/NytJmNST1G — Våle 🐍🦋🌪; storie brevi 🐈‍⬛🐈‍⬛ (@winxpower_) December 11, 2024

Amadeus, con il suo stile ironico, ha colto l’occasione per citare la discussione diventata virale tra Mammucari e Fagnani a Belve. “Che facciamo come la Fagnani e Mammucari? Proprio no, dai!“, ha esclamato il conduttore.

Un momento che ha spiazzato il pubblico presente e quello da casa che non si aspettava una frecciatina ai protagonisti del tanto discusso episodio di Belve.

Il riferimento a Belve diventa virale

La battuta di Amadeus è stata accolta con un applauso caloroso dal pubblico in studio e ha rapidamente fatto il giro dei social e ha confermato il grande impatto mediatico della lite a Belve.

Il confronto tra Mammucari e Fagnani si sta trasformando rapidamente in un cult della televisione italiana.

Ma di certo il pubblico non si aspettava la simpatica battuta fatta da Amadeus. Arriverà una reazione da parte di Mammucari? Non ci resta che attendere per scoprirlo..