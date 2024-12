La Rai convoca una riunione d’urgenza per decidere il futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle.

La Rai ha convocato una riunione d’urgenza per decidere il destino di Guillermo Mariotto, giudice storico di Ballando con le Stelle. Secondo quanto riportato da La Stampa, il direttore dell’intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, avrebbe incontrato Milly Carlucci per discutere della vicenda che ha scosso il noto programma di Rai 1.

Al centro del dibattito ci sarebbe un possibile allontanamento di Mariotto dal cast del programma, una decisione che la stessa Carlucci ha definito “grave” ma necessaria da valutare con attenzione. Scopriamo i dettagli di quanto sta succedendo.

Le accuse e le smentite: Milly Carlucci chiarisce

Le tensioni che in questi giorni stanno scuotendo il programma di Rai 1 derivano da un episodio controverso avvenuto nel backstage di Ballando con le Stelle, che ha visto Mariotto coinvolto in gravi accuse.

Milly Carlucci, intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato che si è trattato di un semplice incidente.

Milly Carlucci

Il ballerino Simone Iannuzzi, protagonista involontario dell’episodio, ha confermato che non vi è stato alcun comportamento scorretto, e ha definito lui stesso la vicenda “esagerata”.

Guillermo Mariotto corre ai ripari: mette in campo gli avvocati

Nel frattempo, Guillermo Mariotto avrebbe deciso di tutelarsi legalmente, affidandosi a un avvocato e mantenendo il silenzio stampa. Le uniche parole pronunciate finora sono state un riferimento a problemi di salute che lo avrebbero costretto a lasciare improvvisamente la diretta: “Tachicardia gastrica“.

La Rai in queste ore sta quindi valutando il destino dello stilista e comunicherà il verdetto entro sabato, giorno della semifinale. In caso di un allontanamento di Mariotto, il nome più accreditato come sostituto sarebbe Alberto Matano, sebbene il giornalista abbia già negato questa possibilità.

Per ora, i fan di Ballando con le Stelle dovranno attendere la prossima puntata per scoprire il destino del giudice più discusso del momento.