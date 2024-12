Selena Gomez sorprende i suoi fan con un lieto annuncio: nessuno se lo aspettava così presto, la cantante lo sfoggia sui social.

Il 2024 si conclude con una notizia che ha sorpreso i fan di tutto il mondo: Selena Gomez ha ufficializzato il suo fidanzamento con Benny Blanco. La cantante e attrice ha condiviso la lieta notizia sui social, accompagnata da un carosello di foto che include uno splendido anello di diamanti.

Ma scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio.

Selena Gomez e Benny Blanco pronti per il grande passo

Selena Gomez ha sorpreso i suoi fan pubblicando sul suo profilo Instagram un carosello di immagini che annunciano la lieta notizia. Tra sorrisi e momenti di tenerezza con il futuro marito, Selena ha scritto nella didascalia: “L’eternità inizia ora“.

La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel giugno 2023, non ha ancora rivelato la data delle nozze.

La storia d’amore tra Selena Gomez e Benny Blanco è iniziata in gran segreto ma è diventata ufficiale solo a dicembre 2023. Da quel momento, i due non hanno mai nascosto il loro legame speciale.

Nel luglio scorso, in occasione del 32º compleanno di Selena, Benny aveva definito la cantante “l’amore della sua vita“, con un post che ha fatto il giro del web.

Le reazioni delle celebrità

Tra i commenti al post, spiccano quelli delle amiche di lunga data di Selena.

Taylor Swift, grande amica di Selena, ha scherzato nei commenti: “Sì, sarò la ragazza dei fiori“. Anche Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e Nina Dobrev si sono unite agli auguri con parole di affetto.

Jennifer Aniston ha scritto: “Congratulazioni! Siete meravigliosi insieme“. Anche Gwyneth Paltrow ha inviato un messaggio caloroso, mentre Nina Dobrev, protagonista di The Vampire Diaries, ha aggiunto: “Sono così felice per voi“.

Quale sarà, invece, la reazione dello storico ex Justin Bieber? Non ci resta che attendere per scoprirlo.